В Україні проведуть онлайн-хакатон, присвячений змінам клімату та захисту довкілля
Джерело:UNICEF
Сьогодні ми маємо справу з глобальними змінами клімату, які незабаром можуть перетворитися на екологічну катастрофу. Так, в Україні оголосили про запуск онлайн-хакатону "ЕКОТОН" для підлітків. Головна тема – захист навколишнього середовища.
Ініціативу реалізовує дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з організацією НУО INSCIENCE, яка працює в Україні для популяризації науки та формування наукового способу мислення у суспільстві. Мета проєкту – дати можливість молодому поколінню проявити свій голос та привернути увагу до екологічних проблем шляхом креативних кампаній та інноваційних форматів.
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Чому це важливо
За даними опитування U-Report, 76% молодих людей в Україні відчувають себе відповідальними за зміну клімату. Саме молодь має важливі інсайти, може просувати власні ініціативи та працювати на рівних із батьками, вчителями, екоактивістами, дослідниками-екологами та представниками влади.
Такими проєктами як "ЕКОТОН" ми хочемо підсилити спроможність молодих людей та показати, що вони є агентами змін у сфері захисту навколишнього середовища та можуть навчати й мобілізувати своїх одноліток,
– йдеться у повідомленні.
Деталі
Підлітки у віці 12 – 17 років зможуть більше дізнатися про кліматичний активізм, отримати підтримку експертів та гранти на реалізацію своїх ініціатив у школах та громадах. Команди працюватимуть над власними комунікаційними проєктами впродовж 1 – 3 жовтня. Важливо, що вони отримуватимуть інформаційну підтримку менторів – екологів, кліматологів, екоактивістів, експертів з комунікацій та представників бізнесу. Реєстрація на змагання триває до 11 ранку 27 вересня.
Ключові теми хакатону:
- інформування про проблеми навколишнього середовища;
- популяризація екологічних звичок;
- залучення однолітків до кліматичного активізму;
- просування інноваційних рішень;
- адвокація у громадах чи на рівні всієї країни.