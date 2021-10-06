В Україні запускають навчання з компостування відходів: взяти участь
Джерело:PLATO
Традиційно з приходом осені активісти намагаються привернути увагу спільноти до проблеми поводження з відходами. Так, українцям пропонують взяти участь в онлайн-курсі, в межах якого їх навчатимуть компостувати органіку.
Сухе листя, трава та харчові відходи можуть становити величезну загрозу для довкілля. Водночас, усе це може стати цінним ресурсом.
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Чому це важливо
Навчання корисне для людей, які:
- втомилися пояснювати сусідам, чому не варто викидати сміття в один бак;
- мріють про те, щоб відходи біля будинку не дратували;
- прагнуть зрозуміти, як неправильне управління відходами впливає на клімат;
- цікавляться темою збереження довкілля;
- хочуть дізнатися про практики компостування в Україні та світі.
Деталі
Ініціативу запроваджує громадська організація PLATO у партнерстві з ПРООН. Участь у навчанні "Сафарі для громад: компостування в містах" зможуть взяти мешканці багаоквартирних будинків.
Учасники отримають неоціненні знання, експертну підтримку та розуміння того, як перетворити відходи у доходи. Організатори проведуть тестування, за результатами якого найкращі учасники отримають сертифікати "сафарі-амбасадорів з компостування".
Крім того, в межах окремого конкурсу оберуть багатоквартирний будинок, для мешканців якого встановлять компостувальний майданчик та розроблять бізнес-модель з реалізації компосту.Навчання стартує 19 жовтня й триватиме 3 дні. Курс є безкоштовним, тож долучитися можуть усі охочі. Щоб взяти участь у проєкті – зареєструйтеся за посиланням. Автори ініціативи закликають поширювати інформацію у соцмерержах та серед друзів.