В Україні запускають навчання з компостування відходів: взяти участь

Традиційно з приходом осені активісти намагаються привернути увагу спільноти до проблеми поводження з відходами. Так, українцям пропонують взяти участь в онлайн-курсі, в межах якого їх навчатимуть компостувати органіку.

Сухе листя, трава та харчові відходи можуть становити величезну загрозу для довкілля. Водночас, усе це може стати цінним ресурсом.

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Чому це важливо

Навчання корисне для людей, які:

втомилися пояснювати сусідам, чому не варто викидати сміття в один бак;

мріють про те, щоб відходи біля будинку не дратували;

прагнуть зрозуміти, як неправильне управління відходами впливає на клімат;

цікавляться темою збереження довкілля;

хочуть дізнатися про практики компостування в Україні та світі.

Деталі

Ініціативу запроваджує громадська організація PLATO у партнерстві з ПРООН. Участь у навчанні "Сафарі для громад: компостування в містах" зможуть взяти мешканці багаоквартирних будинків.

Учасники отримають неоціненні знання, експертну підтримку та розуміння того, як перетворити відходи у доходи. Організатори проведуть тестування, за результатами якого найкращі учасники отримають сертифікати "сафарі-амбасадорів з компостування".

Крім того, в межах окремого конкурсу оберуть багатоквартирний будинок, для мешканців якого встановлять компостувальний майданчик та розроблять бізнес-модель з реалізації компосту.