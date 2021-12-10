В Україні запускають платформу для продажу благодійних зустрічей

Невдовзі в Україні запрацює інноваційний онлайн-сервіс MEETING.ME. На платформі кожен охочий зможе організувати збір благодійних пожертвувань шляхом проведення аукціонів зустрічей.

Така практика широко розповсюджена за кордоном. Однак в Україні таке рішення впроваджується вперше.

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Мета розробників – розвивати культуру благодійності. У такий спосіб можна продемонструвати, що допомагати іншим – просто та весело.

Благодійність – це не обов'язково про сльози та страждання. Ми повинні відходити від цього стереотипу. Наша мета зробити доброчинність – нормою життя,

– говорить Валерія Татарчук, ініціаторка створення фандрейзингової платформи MEETING.ME та засновниця благодійного фонду "Твоя Опора".

Як це працюватиме

Благодійні фонди та інші організації зможуть організовувати збір пожертвувань на свої проєкти, створюючи аукціони зустрічей. Лотами виступатимуть зірки, блогери, експерти, інфлюенсери, представники бізнесу.

Організатори зауважують, що особливу увагу приділять прозорості. Так, кожен, хто запустить збір коштів, повинен буде прозвітувати про його результати й продемонструвати, що виручені кошти справді були спрямовані на благодійність.

Платформа MEETING.ME заснована благодійним фондом "Твоя опора" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).