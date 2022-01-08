В Україні запускають проєкт з психологічної підтримки жінок

В Україні надаватимуть психологічну підтримку жінкам у віці 50+ років. Проєкт започаткувала благодійна організація "Сила віку жінок" за сприяння фонду "Відродження".

Ключове завдання – змінити ставлення до жінок третього віку, адже нерідко жінки стикаються з ігноруванням з боку суспільства та роботодавців. На думку організаторів ініціативи, жінка заслуговує на повагу, любов та позитивне ставлення – незалежно від того, скільки їй років.

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Що відомо

Допомогу надаватимуть психологиня Наталя Підлісна, культурологиня Людмила Гарбуз та соціальна працівниця Олена Девіс. Перші кроки для досягнення великої мети вже зроблені. Так, у грудні розпочали роботу тестові психотерапевтичні групи для 30 жінок. Під час занять вони вчилися приймати свій вік, зміни в організмі та тілі й позитивно ставитися до цього. Згодом вони опановуватимуть лідерство з метою створення антиейджистського руху у всіх регіонах України, а також сприятимуть позитивним змінам у політиці країни щодо жінок передпенсійного та пенсійного віку.

"Жінки, які були експертками до 50 років не стають після нерозумними, непрацьовитими та нетехнологічними. Навпаки, вони мають більше досвіду і навичок, ніж молодші колеги. Тому не треба списувати нас, ми самі хочемо вирішувати – чи працювати нам після пенсії, чи займатися своїм хобі та доглядати онуків", – говорить соціальна працівниця Олена Девіс.

Незабаром анонсують набір до наступних груп. Деталі можна знайти на сторінці спільноти "Сила віку жінок" у Facebook. Частиною проєкту вже стали 1200 жінок з усієї України.