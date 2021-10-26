Ми стали забувати: гастродослідниця поділилася рецептом ідеального капусняка
Джерело:фейсбук "Академії смаку"
Капусняк споконвіку є традиційною стравою української кухні. Однак сьогодні її часто недооцінюють. Як приготувати смачний капусняк вдома – читайте у матеріалі.
Способом приготування однієї з візитівок української кухні поділилася Олена Брайченко – дослідниця гастрономії та засновниця проєкту їzhakultura. Саме за таким рецептом цю страву готувала бабусі експертки.
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Інгредієнти
Щоб приготувати смачний капусняк, вам знадобиться:
- курячий бульйон
- сало
- картопля
- пшоно
- морква
- квашена капуста
- цибуля
- часник
- зелень
- сіль та перець
Потрібні інгредієнти / Скриншот з відео "Академія смаку"
Приготування
- Приготуйте засмажку з моркви та цибулі;
- Підігрійте бульйон;
- Зваріть у ньому цілу очищену картоплю;
- Додайте подрібнену та тушковану квашену капусту;
- Висипте у каструлю засмажку;
- Додайте промите пшоно;
- Дістаньте готову картоплю, помніть її виделкою та висипте назад;
- Додайте сіль та перець на свій смак;
- Перетріть сало з часником та додайте суміш у страву;
- Доведіть до кипіння та залишіть настоятися.
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Капусняк – це типова для української культури страва, яка має чіткий сезонний ритм. Зазвичай його готували з завершенням осені та впродовж усієї зими. До пісного капусняку додавали трохи олії, а до скоромного – розтовчене з часником сало. Рецептом капусняку від своєї бабусі з Академією смаку ділиться дослідниця гастрономії, Олена Брайченко.