Ми стали забувати: гастродослідниця поділилася рецептом ідеального капусняка

26 жовтня 2021 , 23:19
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Джерело:

фейсбук "Академії смаку"

Капусняк споконвіку є традиційною стравою української кухні. Однак сьогодні її часто недооцінюють. Як приготувати смачний капусняк вдома – читайте у матеріалі.

Способом приготування однієї з візитівок української кухні поділилася Олена Брайченко – дослідниця гастрономії та засновниця проєкту їzhakultura. Саме за таким рецептом цю страву готувала бабусі експертки. 

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Інгредієнти

Щоб приготувати смачний капусняк, вам знадобиться:

  • курячий бульйон
  • сало
  • картопля
  • пшоно
  • морква
  • квашена капуста
  • цибуля
  • часник
  • зелень
  • сіль та перець

Потрібні інгредієнти / Скриншот з відео "Академія смаку"

Приготування 

  1. Приготуйте засмажку з моркви та цибулі;
  2. Підігрійте бульйон;
  3. Зваріть у ньому цілу очищену картоплю;
  4. Додайте подрібнену та тушковану квашену капусту;
  5. Висипте у каструлю засмажку;
  6. Додайте промите пшоно;
  7. Дістаньте готову картоплю, помніть її виделкою та висипте назад;
  8. Додайте сіль та перець на свій смак;
  9. Перетріть сало з часником та додайте суміш у страву;
  10. Доведіть до кипіння та залишіть настоятися.

Повний текст публікації:

Капусняк – це типова для української культури страва, яка має чіткий сезонний ритм. Зазвичай його готували з завершенням осені та впродовж усієї зими. До пісного капусняку додавали трохи олії, а до скоромного – розтовчене з часником сало. Рецептом капусняку від своєї бабусі з Академією смаку ділиться дослідниця гастрономії, Олена Брайченко.