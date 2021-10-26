Мы стали забывать: гастроисследовательница поделилась рецептом идеального капустника

26 октября 2021 , 23:19
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Источник:

фейсбук "Академии вкуса"

Капустняк испокон веков является традиционным блюдом украинской кухни. Однако сегодня его часто недооценивают. Как приготовить вкусный капустник дома – читайте в материале.

Способом приготовления одной из визитных карточек украинской кухни поделилась Елена Брайченко – исследовательница гастрономии и основательница проекта їzhakultura. Именно по такому рецепту это блюдо готовила бабушки эксперта.

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Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный капустник, вам понадобится:

  • куриный бульон
  • сало
  • картофель
  • пшено
  • морковь
  • квашенная капуста
  • лук
  • чеснок
  • зелень
  • соль и перец

Нужные ингредиенты / Скриншот из видео "Академия вкуса"

Приготовление

  1. Приготовьте зажарку из моркови и лука;
  2. Подогрейте бульон;
  3. Сварите в нем целый очищенный картофель;
  4. Добавьте измельченную и тушеную квашеную капусту;
  5. Высыпьте в кастрюлю зажарку;
  6. Добавьте промытое пшено;
  7. Достаньте готовый картофель, помните его вилкой и высыпьте обратно;
  8. Добавьте соль и перец по своему вкусу;
  9. Протрите сало с чесноком и добавьте смесь в блюдо;
  10. Доведите до кипения и оставьте настояться.

Полный текст публикации "Академии вкуса":

Капусняк – это типичное для украинской культуры блюдо, имеющее четкий сезонный ритм. Обычно его готовили с завершением осени и на протяжении всей зимы. К постному капустнику добавляли немного масла, а к скоромному – растолченное с чесноком сало. Рецептом капустника от своей бабушки с Академией вкуса делится гастрономическая исследовательница, Елена Брайченко.