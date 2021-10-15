Український бандурист-віртуоз дав благодійний концерт у США

15 жовтня 2021 , 12:44
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Джерело:

Оксана Маркарова у фейсбуці

В Українському домі в США відбувся благодійний концерт бандуриста-віртуоза Тараса Яницького. Він став першим концертом для Українського дому в американській столиці.

На концерт зібралися декілька десятків людей. Усі виручені гроші підуть на підтримку українських волонтерів з медичного батальйону "Госпітальєри", а також військових кінологів.

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Цю музику неможливо описати словами. Це просто магічне поєднання всього найкращого, що можна почути вухами й серцем,
– заявила пані посол України в США.


На концерт зібралися кілька десятків людей / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

Серед композицій Тарас Яницький виконав зокрема "Пливе Кача", "Прелюдія №7" та "Rivers Flow in You". Оксана Маркарова запевняє, що у виконанні віртуоза будь-яка з них сприймається як дуже модернова й дуже українська.


Концерт Тараса Яницького у Вашингтоні / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

Публікація Оксани Маркарової:

Сьогодні – Перша музична подія в Ukraine House – концерт неймовірного віртуоза бандуриста Тараса Яницького, всі кошти від якого підуть на підтримку Госпітальєрів та k9-підрозділів нашої армії. Цю музику неможливо описати словами. Це просто магічне поєднання всього найкращого, що можна почути вухами і серцем, яке звучить водночас як дуже геніальне, дуже модерне і дуже українське, незалежно від того чи це "Пливе Кача", чи "Прелюдія №7" чи "Rivers Flow in You".

Автор: Василь Денисюк