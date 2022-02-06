Український стартап Remo залучив понад 1 мільйон доларів інвестицій

Стартап Remo (Noffice), заснований українцями, залучив понад 1 мільйон доларів інвестицій. Серед основних інвесторів – Андрій Федорів.

Засновники пропонують рішення, яке є вкрай актуальним впродовж останніх років. Так, компанія створює робочі місця для віддаленого формату.

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Наразі сума інвестицій не розголошується. Відомо, що стартап планував залучити 1 мільйон доларів, однак результат перевершив очікування.

Що відомо

Розробники створюють робочі місця для віддалених співробітників та розміщує їх на локаціях, де людина є максимально ефективною. Крім цього, користувачам пропонують мобільний застосунок, аби самостійно вирішувати, у якій частині світу жити та працювати.

Засновниками унікального проєкту є українські підприємці Ярослав Пригара та Данило Пасько. До складу команди входять: 5 співробітників на full-time, 5 співробітників на part-time і близько 20 співробітників команд інвесторів та партнерів. Сьогодні компанія має понад 20 інвесторів-ангелів з України та інших країн. Наразі фахівці готуються до відкриття другої локації для віддаленої роботи у Мексиці та перших локацій в Києві та США.

Ми надаємо найбільш функціональні, добре продумані середовища віддаленої роботи. У кожному приміщенні є все, що ви очікуєте побачити в сучасному офісі, і багато іншого, що має бути у вашому готелі,

– йдеться на сайті компанії.

Зокрема, Remo пропонує високотехнологічну інтеграцію робочого простору в готелях по всьому світі. Таким чином, під час робочої подорожі працівник отримує безперебійний доступ до якісного Wi-Fi та спеціальних кімнат для зустрічей і дзвінків, які блокують сторонні звуки.