Компанія об’єднує тих, хто поділяє єдине переконання: бізнес є успішним та прогресивним тоді, коли він працює для людей. Ба більше, МакДональдз – про людей. Тож в основі – рівність, різноманіття та залученість.

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В компанії працюють люди з різними історіями та досвідом / Фото МакДональдз

Інвестиції – в розвиток й таланти

Постійний напрямок інвестицій МакДональдз – внесок у команду, навчання, професійний апгрейд та розвиток талантів. Це одна із "цеглинок", без якої не можливий комплексний успіх бізнесу.

Нагородження Премією Рея Крока, якою відзначають тільки 1% найкращих директорів закладів МакДональдз у світі / Фото МакДональдз

Цінуючи клієнтів, працівників та партнерів

Сьогодні команди офісів та ресторанів МакДональдз по всьому світу живуть та працюють, спираючись на 5 цінностей. Вони зрозумілі різним поколінням, відповідають сучасним викликам та орієнтовані на майбутнє:

Служіння

Керівництво компанії переконане: бізнес якнайкраще функціонує тоді, коли в ньому працюють віддані справі люди. Відчуваючи комфорт та захист – вони викладаються на повну. Впевненість у тому, що тебе цінують та поважають, безперечно, надихає. Саме тому співробітники МакДональдз роблять усе, аби якнайкраще обслуговувати клієнта. Адже знають: задоволення клієнта = вмотивованість працівника = успіх компанії.

Ми працюємо в бізнесі, який існує заради людей – і ми ніколи не повинні про це забувати,

– гасло компанії, яке пам'ятає кожен.

Члени команди докладають максимум зусиль, аби клієнти в МакДональдз відчували себе щасливими.

Рівність

Минулого року МакДональдз створив таку посаду, як віцепрезидент з питань різноманіття та рівності. У компанії впевнені, що реальні дії важливіші за слова. Співробітникам не просто гарантують однакові умови, а й чітко їх забезпечують. Відтак, на керівних посадах працює 50% чоловіків та 50% жінок, надаються рівні можливості для кар’єрного зростання та єдиний підхід до оплати праці, незалежно від віку, статі чи віросповідання.

Також у закладах МакДональдз працює 4% людей з інвалідністю. У компанії немає вікових обмежень, крім тих, які встановлені законодавством. Серед працівників представлені всі вікові групи від 18 до 75 років.

Крім того, у десяти ресторанах МакДональдз тестується система для людей з порушеннями слуху. Спеціальні пристрої покликані долати бар’єри у спілкуванні з командою та клієнтами. Адже на сьогодні понад 4% членів команди компанії — люди з інвалідністю, а 64% з них — з порушеннями слуху.

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Доброчесність

У МакДональдз усі дотримуються золотого правила: робити правильні вчинки з правильних причин. Це означає говорити правду, відповідати за свої вчинки й керуватися нормами етики. Обдумувати наслідки кожного рішення, яке ухвалює компанія — чи це стосується проєктів сталого розвитку, кодексу корпоративної етики, чи як показала коронакриза — інвестицій в добробут своїх людей. Бо саме дії компанії відображають рівень доброчесності.

Наприклад, під час весняного локдауну у простоях та відпустках опинилося майже 60% працівників МакДональдз. Коронакриза боляче вдарила по всьому бізнесу і людям зокрема. І хоча працювали лише доставка і МакДрайв, але ніхто не був звільнений. Компанія виплатила понад 50 мільйонів гривень тим співробітникам, які вимушено були незайняті. Представники МакДональдз переконані: оперативно повернутися до звичного режиму роботи вдалося завдяки збереженню високопрофесійної команди.

Громада

Компанія та її постачальники беруть на себе відповідальність за розбудову місцевої громади. Один з прикладів – це організація благодійних обідів для соціально незахищених категорій дітей. Це можливість подарувати маленьке свято юним мешканцям місцевих громад тих міст, де є ресторани МакДональдз.

"Ми – гарні сусіди. Наша ціль – живити й плекати громаду – і саме на місцевому рівні наш бренд найсильніше себе виявляє. Там, де вам трапиться МакДональдз, ви знайдете й гарного сусіда", – зауважують у компанії.

Також компанія МакДональдз – найбільший корпоративний благодійник "Фундації Дім Рональда МакДональда". Благодійна організація розвиває сімейно орієнтовану медицину, облаштовує й фінансує Сімейні кімнати в українських лікарнях, які допомагають родинам залишатися разом під час лікування діток. Наразі в країні існує 5 таких просторів, а незабаром – стартує будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда. Загалом МакДональдз передав благодійній організації понад 50 мільйонів гривень.

Родина

Кожен працівник – частина великої родини МакДональдз. Усі проходять крізь складнощі разом, турбуються одне про одного й радіють досягненням колег.

У МакДональдз переймаються за кожного члена команди, як за родича. Мета – створити таке середовище, де кожен відчуває себе як вдома.

МакДональдз – це родина / Фото МакДональдз

Таким чином, працівники усвідомлюють свій вплив на середовище, у якому працюють, і відчувають натхнення від реалізації своїх масштабних цілей.

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Нові виклики – потужні досягнення

Загалом в МакДональдз Україна працює понад 10 000 осіб. Вкотре переконуємося, що успіх компанії безпосередньо залежить від її принципів, цінностей та орієнтирів. Так, МакДональдз чітко демонструє: передусім завжди люди – клієнти та співробітники. Такий підхід дозволяє бути лідером, гарантує клієнтам високоякісний сервіс та дарує працівникам впевненість у завтрашньому дні, попри несподіванки нашого нестабільного часу.