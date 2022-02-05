Українці відкрили ферму, де черв'яки переробляють листя на добриво

Подружжя Лугових на Черкащині розводить каліфорнійських черв'яків. Для них знайшли особливу "роботу" – переробляти відходи на органічне добриво.

Адже для того, аби утворився хоча б 1 сантиметр біогумусу, потрібно чекати аж 300 років. Натомість дощові черв'яки роблять його всього лише за 6 місяців.

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Де Лугові беруть відходи для переробки

Цим біогумусом Андрій та його дружина удобрюють сад та город. Листя для черв'яків забирають з територій школи, лікарні та найближчих сусідів, аби не пропадало. "Люди роблять помилку, коли випалюють землю, палять стерню або солому на городі. Так вони знищують сприятливі для ґрунту бактерії й отруюють атмосферу", – пояснив фермер.

Лугові використовують виключно каліфорнійських черв’яків. Адже вони живуть аж 16 років, що учетверо довше, ніж наші.

Як писало Суспільне, подружжя стверджує, що завдяки новому добриву почали збирати кращий урожай. Змінився і смак – наприклад, ягоди стали солодшими. А фрукти дозрівають значно швидше, ніж раніше, й менше псуються.



Українці розводять каліфорнійських черв'яків / Фото Суспільного

Можна ще й і заробити

Втім, хороша урожайність та екологічність підходу – не єдині переваги, які отримує подружжя фермерів. Адже гумус можна також й продавати. За 5 тонн такого добрива доведеться віддати близько 20 тисяч гривень.