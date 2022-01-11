Українцям пропонують віддати непотрібні подарунки на благодійність: як це зробити

У січні традиційно відзначають чимало свят, відтак заведено дарувати один одному символічні презенти. Однак нерідко накопичуються подарунки, якими ви навряд чи будете користуватися. Не варто викидати їх, адже є інший шлях – передати на благодійність.

Вже незабаром, 1 лютого, організатори ініціативи запустять масштабний "добрий розпродаж" подарунків. Кожен охочий зможе придбати їх за пожертви. У проєкті беруть участь понад 100 українських благодійних організацій та фондів.

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Чому це важливо

Раціональне споживання – один з ключових екотрендів останніх років, що охоплює весь світ. Крім того, підтримка нужденних давно стала частиною будь-якого свідомого суспільства. Відтак ініціатива виконує одразу дві важливі місії:

дозволяє повторно використовувати речі, захищаючи довкілля; дарує можливість покращити життя інших, відмовившись від того, що вам непотрібно.

Як долучитися

Віддати організації можна будь-що – речі, іграшки, прикраси тощо. Представники ініціативи наголошують, що варто:

жертвувати лише нові речі;

передавати подарунки в оригінальній упаковці (навіть якщо вона відкрита чи пошкоджена);

надсилати посилки за адресою: місто Київ, ГО "Кайнд Челендж", відділення №93, 0936613139 (оплату доставки просять взяти на себе).

Повний текст публікації KIND Challenge:

У вас є небажані подарунки? Віддайте їх нам!

Світ бореться за раціональне та осмислене споживання і використання, а в нас все ще не прийнято ходити в гості з порожніми руками. Зізнайтеся, у вас є ця поличка в шафі з подарунками, котрі ви, можливо, колись комусь передаруєте (або вони пролежать там до другого пришестя)? Надто багато речей виготовляють та продають лише для того, щоби хтось прийшов в гості "пристойно". Ми б хотіли, щоби всі ці речі використовувалися і були улюблені.

Якщо після свят у вас чи ваших дітей накопичилися речі, іграшки, прикраси абощо, які вам подарували, але якими ви точно не будете користуватися? Віддайте їх нам!

Впродовж першого тижня лютого ми проведемо грандіозний Kind sale і зайві для вас речі зможуть придбати за донейти на користь українських благодійних організацій та фондів ті, кому вони справді потрібні.

Як передати нам подарунки для Kind sale:

Будь ласка, надсилайте лише нові, некористовані речі. Навіть один разочок вже рахується.

Якщо збереглася упаковка, навіть відкрита – будь ласка, надсилайте речі в оригінальній упаковці.

Надішліть те, що хочете віддати для доброго розпродажу, на 0936613139, ГО "Кайнд Челендж", м. Київ, відділення №93. Будь ласка, оплатіть доставку.

З 1 лютого чекайте грандіозний Kind sale, де подарунки, котрі комусь не підійшли, можна буде придбати за донейти в понад 100 українських благодійних організацій та фондів!

#bekind

#kindchallenge