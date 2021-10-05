Університет для пенсіонерів "Протон": як працює та чому це важливо
Джерело:Університет третього віку "Протон"
В Україні продовжують розвивати важливий соціальний проєкт – Університет третього віку "Протон". Головна мета полягає у забезпеченні пенсіонерам вільного доступу до освіти та саморозвитку.
В межах благодійної ініціативи люди поважного віку (60+) можуть безоплатно стати студентами. Гасло університету – "Залишайся позитивним як Протон". Відтак засновники прагнуть покращувати якість й тривалість активного життя літніх людей.
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Університет забезпечує пенсіонерам безкоштовний доступ до освіти / Фото Университет третьего возраста "Протон"
Про університет
Навчальний заклад заснував благодійний фонд Let's help!, який впродовж багатьох років опікується літніми людьми в Україні, зокрема – мешканцями геріатричного пансіонату та малозабезпеченими самотніми пенсіонерами.
Освітньо-соціальний проєкт функціонує у Києві з 2009 року. Однак цьогоріч він набуває нового формату та запускається у Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі. Надалі його масштабуватимуть в інші міста України.
Реалізовуючи програму "Гідна старість" ми не лише підтримуємо найбільш незахищених, але й працюємо над тим, щоб допомогти широкому колу людей пенсійного віку бути активними членами суспільства, мати насичене життя та підвищувати культуру старіння,
– зазначають автори ініціативи.
Станом на сьогодні "Протон" об'єднав понад 2 000 студентів та 100 викладачів-волонтерів. Передбачені просвітницькі та навчальні курси, заходи з дозвілля та культурно-масові заходи.
В університеті діють такі навчальні програми: "Індивідуальна", "Бізнес та підприємництво". Так, можна вивчати:
- макро та мікроекономіку;
- фінансову грамотність;
- підприємництво;
- інноваційні технології й тренди;
- психологію;
- культурологію;
- літературу;
- краєзнавство;
- ЗСЖ (здоровий спосіб життя);
- стиль життя.