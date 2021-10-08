Захід організовує команда музичного лейбла ENKO. Їх мета – зібрати кошти на музичні інструменти для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

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Ми не просто передамо дітям інструменти, а проведемо для них майстер-клас командою нашого лейблу. Ми мріємо про майбутню організацію дитячих музичних таборів і URBAN MUSIC conf – наш перший крок в цьому напрямку,

– відзначають організатори.

Команда однодумців ENKO задає тренд на музичну освіченість. Завдання івенту URBAN MUSIC conf 2021:

сприяти підвищенню рівня музичної обізнаності;

проаналізувати зміни та еволюцію галузі;

знищити бар'єр між музикантами-початківцями та професіоналами.

Співзасновника лейбла ENKO alyona alyona / Фото jetsetter.ua

Що підготували організатори

Знання, інсайти, досвід

Відвідувачам конференції пропонують: взяти участь у панельних дискусіях, послухати лекції відомих діячів музичної індустрії, відвідати job session від команди лейбла, поспілкуватися з колегами та обмінятися досвідом.

Крім того, саунд-продюсер та співзасновник ENKO Ваньок Клименко особисто прийме демо-записи кожного музиканта та прослухає їх в індивідуальному порядку.

Цікаві спікери

У заході візьмуть участь провідні артисти українського шоу-бізнесу: alyona alyona, Yarmak, Kalush, Михайло Ясинський, Morphom, Jerry Heil, Євген Тріплов та багато інших. Вони представляють абсолютно різні напрямки, відтак їх думки та інсайти будуть цікаві широкому колу людей.

Афтепаті

Після конференції в клубі Atlas пройде афтепаті-вечірка, присвячена першому дню народження лейбла ENKO. Всі, хто придбав квитки на URBAN MUSIC conf, автоматично отримують запрошення на вечірку за попередньою реєстрацією. У межах вечірки виступатимуть артисти ENKO, однак на цьому сюрпризи не завершуються. Для гостей заплановано ще багато цікавого, тож будьте впевнені – це варто побачити!

Придбати квитки на URBAN MUSIC conf 2021 можна за посиланням.