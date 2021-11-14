В Ужгороді провели благодійний захід на підтримку хворої дитини: долучилася співачка Аліна Паш

В Ужгороді відбувся благодійний захід "Діалоги з Аліною Паш". У межах зустрічі вдалося обговорити найактуальніші проблеми спільноти, а також зібрати кошти на лікування тяжкохворої дитини.

Організатори заходу – сімейно-соціальний проєкт "Я хочу жити!" та жіноча ініціатива "Наш хід". Вхід на подію був платним, відтак вдалося зібрати 24 890 грн. Їх спрямували на лікування Кіри Зайцевої, якій констатували страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз.

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Про захід

Головною учасницею бесід на гострі соціальні теми стала закарпатська співачка Аліна Паш.

У межах заходу керівниця організації Chysto.de Олена Жук виступила з презентацією на тему екології. Активістка розповіла про очищення річок від сміття на Закарпатті та боротьбу з цією проблемою в області.

Крім того, учасники підняли важливу тему – ментальне здоров'я. До обговорення долучилися психологиня Діана Сідун-Сович та директорка однієї з клінік Христина Яремкевич.

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Раніше ми писали про те, що в Ужгородському національному університеті запустили "Тиждень добра". Захід тривав з 18 по 24 жовтня. Організатори мали на меті зібрати кошти на підтримку Кіри Зайцевої та Павла Мотички.