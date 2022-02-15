Важливий крок: Бессарабський ринок почне сортувати відходи
15 лютого 2022 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:AIN.BUSINESS
На Бессарабському ринку розпочнуть сортувати сміття, аби сприяти зменшенню кількості відходів та негативного впливу на довкілля. Долучитися до екоініціативи зобов'яжуть усіх орендарів площ.
Так, адміністрація підприємства поставила перед собою амбітну мету – стати першим zero waste ринком в Україні. Ініціатори рішення переконані, що необхідно популяризувати культуру управління ресурсами серед широкого загалу.
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Деталі
- На території ринку встановлять контейнери для сортування сміття.
- Наразі мовиться про роздільний збір органіки й твердих побутових відходів.
- З ринком співпрацюватиме компанія GreenAge, яка виступатиме відповідальною стороною за вивезення та переробку сміття.
- Фахівці навчатимуть підприємців сортувати відходи.
- Своєю чергою, орендарі торгових точок будуть зобов'язані спрямовувати різні відходи в окремі контейнери.
Чи каратимуть порушників шляхом штрафів – не зазначається. Однак представники ринку закликають суспільство звернути увагу на важливість подібних ініціатив. Адже кожен з нас може подбати про майбутнє цілої планети.