На ВДНГ з'явився "Київський кит" – найбільша в Україні скульптура з переробленого пластику

У столиці на ВДНГ встановили унікальну медіа-скульптуру 12-метрового "Київського кита". У його основі – перероблений пластик, який активісти спеціально збирали протягом 6 місяців.

Проєкт покликаний привернути увагу українців до проблем навколишнього середовища, надихнути на сортування й переробку відходів і свідоме споживання ресурсів землі, розповіли організатори акції.

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Відходи пластику збирали спеціально

Пластик на скульптуру збирали протягом 6 місяців. Активісти брали участь в очищенні скверів, парків, річок Либідь і Дніпро. Також до проєкту приєдналися учні 25 столичних шкіл.

Я вірю, що можливо створити сучасні об'єкти мистецтва в усіх куточках України. Замість отруйних звалищ, вони стануть їхньою прикрасою та туристичними магнітами. Це значно посилить усвідомлення ролі культури й мистецтва в житті українського суспільства,

– переконаний автор медіа-об'єкта, художник Валерій Коршунов.

Також, на його думку, це може стати прикладом того, як соціальна ініціатива і поява нових артоб'єктів може вплинути на розуміння екологічних ініціатив, на наших дітей і навіть на економіку району.

Детальніше про "Київського кита":

Загальна довжина скульптури – 12 метрів. Це рекорд України – найбільша скульптура з переробленого пластику.

Вона має металевий каркас й облаштована панелями, які були виготовлені з переробленого пластику.

Інтерактивне освітлення скульптури, підключене до екосистеми міста з моніторингу стану забруднення повітря й води, враховує кількість опадів, пори року, і змінює від цього забарвлення.

До слова, проєкт медіа-скульптура "Київський кит" була реалізована разом з Українським культурним фондом, Міністерством захисту довкілля, а також Міністерством культури України.

Екологічний проєкт "Київський кит" дивіться фото