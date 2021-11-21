"Вибачте" або "Дякую": що важливіше у спілкуванні з клієнтами – дослідження

Яку тактику у спілкуванні з клієнтами краще обрати співробітнику, котрий помилився? Вчені знайшли відповідь.

За результатами експерименту, краще подякувати людині за очікування, аніж перепросити за поганий сервіс. Такої думки дотримується група вчених зі США та Китаю.

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Деталі дослідження

У межах експерименту один з вчених провів опитування пересічних громадян. Так, вони мали заповнити онлайн-форму на планшеті. Коли учасники закінчували відповідати на питання, дослідник вдавав, що сталося непорозуміння і результат не зафіксовано через неправильне посилання. Проте в одній групі респондентів він говорив "дякую за участь, я виправлю ситуацію", а в іншій – "вибачте за некоректне посилання, я виправлю ситуацію".

Згодом він пропонував волонтерам картку з QR-кодом, що веде на буцімто "потрібне" опитування, та просив заповнити його у зручний час. Знову ж таки, одним учасникам він говорив "ще раз спасибі", а іншим – "ще раз вибачте".

Чим це пояснюється

75% із тих, кому дякували, заповнили опитування знову. Показник групи, в учасників якої просили вибачення, становив лише 58%.

Річ у тому, що формулювання "вибачте" фокусує увагу на співробітнику, який визнає свою провину, а це підвищує шанси бути пробаченим. А коли працівник діє через "дякую" – він висуває клієнта на перший план, підкреслюючи його значущість та внесок у роботу сервісу. Останньому подобається, що він виявив терпіння та розуміння. Найчастіше людям приємні компліменти щодо позитивних рис характеру.