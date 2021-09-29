Відпустка допоможе кар'єрі: 5 неочевидних причин, що вже пора

У всіх відпустках буває багато спільного – багато яскравих спогадів, давно омріяний сон ну й звісно магніти й інші сувеніри з нових цікавих місць. Втім, причини для відпустки завжди різні, а іноді вони бувають ну зовсім неочевидними.

Зазвичай головна причина відпустки – це бажання відпочити бодай декілька днів. Втім, не завжди саме відпочинок стає цією причиною. Нині поговоримо про іншу сторону відпустки. Адже вона також допомагає нам перевірити найважливіші робочі аспекти, а іноді й вирішити пару-трійку проблем.

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Перевірка керівництва на гуманність

Іноді доводиться почуватися трохи ніяково, коли потрібно знайомити керівника з нашим календарем відпочинку. Насправді це ключовий корпоративний ритуал, який зміцнює стосунки й покращує ефективність.

Потрібен тільки фундамент у вигляді довіри, адекватності й відповідальності. І виходить ідеальна схема: я з легким переживанням погоджую дати відпустки, а мій керівник без зайвих питань дає мені зелене світло.

Перевірка власної команди

Що вища посада, то вище запит не на виконання точкових завдань, а на створення системи, яка буде працювати з вашою мінімальною участю або й зовсім без вас.

Ваша команда повинна бути готова розв'язувати важливі питання і брати участь у ключових дискусіях. І при цьому – відображати вашу політику, пріоритети й навіть манеру. Хочете перевірити своїх співробітників? Ідіть у відпустку, а краще – в незаплановану.

Щоб навчитися довіряти й відпускати

Безперечно, є проєкти, зустрічі та завдання, які вимагають вашої присутності, думки або рішень. Саме відпустка покаже, наскільки ви можете довіряти іншим і відпускати важливі питання.

Покладіться на команду й не забувайте переадресовувати завдання/питання/запрошення своїм довіреним підлеглим або людині, яка вас замінює.

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Щоб закрити "хвости"

У кожного з нас є не особливо важливі, не особливо термінові й не особливо цікаві завдання – так звані "хвости". Йдучи у відпустку, ви даєте їм можливість магічним чином вирішитися. Запускаєте підкріплений вірою алгоритм, який повинен розчинити ці питання, перетворивши їх на радісне: "От я молодець, що не витрачав на це свій час".

Але якщо ви повернулися з відпустки, а "хвіст" і досі там, нагадує про себе – може, це не зовсім і "хвіст"? Можливо, варто звернути на нього увагу та якось розібратися, якщо вже він пройшов перевірку відпусткою.

Пошук свіжих рішень і нових ідей

Часом буває, що кілька просто блискучих думок знаходять вас саме під час відпустки. Вони можуть не бути найбільш доленосними для кар'єри, проте відпускні ідеї мають свою унікальну особливість – найчастіше вони нестандартні, сміливі, а інколи навіть несподівані.

Покопирсавшись у своїй пам'яті, часто можна знадати кілька: "Ага! Як я раніше про це не подумав!", які знаходили вас саме під час відпочинку. Не нехтуйте цією можливістю!