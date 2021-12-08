Використовують самі і продають за кордон: на що українські компанії переробляють пластик

Багато українських компаній переробляють пластик вже кілька років. Вони виготовляють з нього матеріали для тканин, мішки та навіть пластикові панелі для меблів та інтер'єру.

За останні 50 років виробництво пластику зросло у понад 22 рази. Багато українських компаній усвідомлюють небезпеку пластику для довкілля. Дехто з них переробляє пластмасу понад 10 років.

Зверніть увагу Біопаливо й навіть добрива: на що переробляють відходи в McDonald's

Пластикові панелі

Українська компанія The Good Plastic Company виготовляє з переробленого пластику панелі – матеріал для виробництва меблів та облицювання стін.

Вага одного квадратного метру панелі — до 20 кілограмів. Наприклад, панелі пощею 100 квадратних метрів – це 2 тонни вторинного пластику.



Панелі з переробленого пластику / Фото "Хмарочос"

Станом вересень 2021 року компанія вже утилізувала близько 70 тонн пластикових відходів. Фірма виготовляє панелі не лише для українських споживачів, а й продає їх за кордоном. Їхніми клієнтами стали такі європейські компанії, як Nike, Adidas, McDonald's, Ikea та інші.



Панелі української компанії використовують відомі бренди / Фото "Хмарочос"

Бандажна стрічка

Корпорація з виробництва напоїв "Оболонь" переробляє пластик вже 19 років. Компанія переробляє близько 2,5 мільйона ПЕТ-пляшок щомісяця.

Спочатку пластмасу переробляли на "флекс" (маленькі частинки), а потім власники придбали німецьку техніку й почали виготовляти бандажну стрічку. Її використовують як для власних потреб компанії, так і продають на внутрішньому ринку.



Пластик переробляють у бандажну стрічку / Фото "Оболонь"

Матеріали та тканини

Харківська компанія Greenstep приймає та закуповує вторинну сировину з пластику й полімерів з усієї України. Серед товарів з переробленої пластмаси:

синтепон, шерстепон, синтепух, мікропух, термовойлок;

поліефірне волокно;

холлофайбер з первинної і вторинної сировини;

стьобана тканина – двостороння й одностороння;

мішки з місткістю вантажу до 2 тонн;.

вторинна пластикова гранула в різних кольорах.



Синтепон з переробленого пластику / Фото Greenstep