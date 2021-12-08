Використовують самі і продають за кордон: на що українські компанії переробляють пластик
Джерело:24 канал
Багато українських компаній переробляють пластик вже кілька років. Вони виготовляють з нього матеріали для тканин, мішки та навіть пластикові панелі для меблів та інтер'єру.
За останні 50 років виробництво пластику зросло у понад 22 рази. Багато українських компаній усвідомлюють небезпеку пластику для довкілля. Дехто з них переробляє пластмасу понад 10 років.
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Пластикові панелі
Українська компанія The Good Plastic Company виготовляє з переробленого пластику панелі – матеріал для виробництва меблів та облицювання стін.
Вага одного квадратного метру панелі — до 20 кілограмів. Наприклад, панелі пощею 100 квадратних метрів – це 2 тонни вторинного пластику.
Панелі з переробленого пластику / Фото "Хмарочос"
Станом вересень 2021 року компанія вже утилізувала близько 70 тонн пластикових відходів. Фірма виготовляє панелі не лише для українських споживачів, а й продає їх за кордоном. Їхніми клієнтами стали такі європейські компанії, як Nike, Adidas, McDonald's, Ikea та інші.
Панелі української компанії використовують відомі бренди / Фото "Хмарочос"
Бандажна стрічка
Корпорація з виробництва напоїв "Оболонь" переробляє пластик вже 19 років. Компанія переробляє близько 2,5 мільйона ПЕТ-пляшок щомісяця.
Спочатку пластмасу переробляли на "флекс" (маленькі частинки), а потім власники придбали німецьку техніку й почали виготовляти бандажну стрічку. Її використовують як для власних потреб компанії, так і продають на внутрішньому ринку.
Пластик переробляють у бандажну стрічку / Фото "Оболонь"
Матеріали та тканини
Харківська компанія Greenstep приймає та закуповує вторинну сировину з пластику й полімерів з усієї України. Серед товарів з переробленої пластмаси:
- синтепон, шерстепон, синтепух, мікропух, термовойлок;
- поліефірне волокно;
- холлофайбер з первинної і вторинної сировини;
- стьобана тканина – двостороння й одностороння;
- мішки з місткістю вантажу до 2 тонн;.
- вторинна пластикова гранула в різних кольорах.
Синтепон з переробленого пластику / Фото Greenstep