У селі Курилівці Жмеринської міської територіальної громади на Вінниччині відкрили першу в області сімейну молочну ферму. Її відкрили на базі сімейного фермерського господарства "Господар".

Урочиста церемонія відкриття відбулася 22 грудня в селі Курилівці.

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Перша в області сімейна молочна ферма

Директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА Володимир Мережко зауважив, що реалізація таких проєктів сприятиме розвитку в області малого аграрного підприємництва в молочній галузі та залучення більшої кількості домогосподарств до організованого сектору аграрного ринку.

Зокрема, формування виробничого процесу мікропідприємництва в сільській місцевості на основі наукових підходів та прогресивних рішень відкриває нові можливості розвитку власного бізнесу, легалізації діяльності та соціального захисту.

Тільки в поточному році за неповних 9 місяців своєї роботи сімейне фермерське господарство "Господар" вже мало змогу прийняти участь у реалізації державних програм підтримки аграрного сектору за чотирма напрямками.

Зокрема, господарство вже отримало спеціальну бюджетну дотацію для фермерських господарств за утримання 26 корів – 130 тисяч гривень.



Сімейна молочна ферма на Вінниччині / Фото Вінницька ОДА