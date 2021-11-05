У вінницькому ліцеї облаштували сучасний ECOHUB

У вінницьому фізико-математичному ліцеї №17 облаштували сучасний ECOHUB, де вирощуватимуть овочі, фрукти та екзотичні рослини. Він має стати таким собі освітнім простором для кожного.

Новий освітній екопростір облаштували у старій шкільній теплиці. Приміщення площею 190 квадратних метрів поділили на три частини: зону для спілкування, наукову лабораторію та теплицю.

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ECOHUB-17

Облаштування екопростору – це родовження реалізації ідей учнів, які перемогли в конкурсі "Бюджет шкільних проєктів".

Проєкт передбачав демонтаж старих конструкцій, вирівнювання та часткову заміну підлоги на вінілове покриття, заміну вікон та дверей для кращої вентиляції приміщення та регулювання доступу до сонячного світла у старій шкільній теплиці.



Екопростір у вінницькому ліцеї / Фото Вінницька міська рада

Аби облаштувати сучасну шкільну теплицю необхідним обладнанням, учні розробили ще й екопроєкт. І в конкурсі екологічних ініціатив "Ековектор" отримали призове місце. За виграні гроші купили нітратомір, мікроскоп та гігрометр.



У Вінницькому ліцеї облаштували освітній екопростір / Фото Вінницька міськрада