Виробник веганського молока Perfect Day залучив 350 мільйонів доларів інвестицій

Стартап Perfect Day, який займається виробництвом альтернативного молока, залучив чергові інвестиції – 350 мільйонів доларів. Наразі компанію оцінюють у 1,5 мільярда доларів.

Так, за роки існування стартап залучив інвестиції на загальну суму 750 мільйонів доларів. Незабаром компанія планує вийти на біржу – у найближчі 12 місяців має відбутися IPO.

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Інвестори

суверенний фонд Temasek (Сінгапур);

Рада з інвестицій в пенсійний план Канади;

колишній гендиректор компанії Disney Боб Айгер;

у консультативній раді компанії – відомий кіноактор Леонардо Ді Капріо.

Про продукт

В основі "енімал-фрі" білка від Perfect Day – генномодифікована мікрофлора. Кінцевий продукт виготовляють шляхом ферментації цукру. Компанія заявляє, що виробництво продукту спричиняє на 97% менше парникових газів, на відміну від традиційних молочних виробів. Одним з найвідоміших продуктів компанії є морозиво, яке випустили ще у 2019 році. Воно складається з сироваткового білка нетваринного походження.

Крім виготовлення власної лінійки продукції Perfect Day також постачає альтернативний білок іншим виробникам. Веганський продукт використовує, зокрема, американський бренд морозива Graeter's.