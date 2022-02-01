Вкладають у майбутнє України: стартувало голосування за найкращих технологічних інвесторів року
Джерело:24 канал
Українців запрошують проголосувати за найкращі компанії та визначних людей у межах премії Mazepa Awards. Головна мета – відзначити тих, хто інвестує в Україну не лише кошти, а й частинку свого життя.
У номінаціях представлені потужні компанії, молоді стартапи, талановиті інноватори та інноваторки, успішні представники та представниці бізнесу. Кожен з них щодня докладає максимум зусиль, аби своєю діяльністю покращити життя інших.
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Голосуйте за проривні ідеї та людей, що інвестують в майбутнє України, –
закликає засновник премії Ігор Мазепа.
Номінації та учасники
Претендентів на перемогу обиратимуть у семи номінаціях. За результатами голосування буде визначено по три кандидати в кожній з них. Далі їх оцінюватиме професійне журі. Наразі мовиться про такі номінації:
- Технологічна компанія року – Grammarly, People.ai, airSlate, Preply, Rallyware, SOC Prime, Influ2, 3DLOOK, TurnKey Lender, Creatio.
- Стартап року – Let's enhance, Awesomic, DressX, Field Complete, Competera, Vymex, Party.Space, ComeBack Mobility, Propertymate, Choice QR, Carsifi, Poptop, OVO, Raccoon, Recoshelf, Skillsetter, Legal Nodes, Deus Robots.
- Інвестор року – USF, Startup Wise Guys, Genesis/Flyer One Ventures, SMRK, ICU Ventures, AVentures Capital, Digital Future, QPDigital, TA Ventures, Adventures Lab.
- Exit of the year – Андрій Курський (Zakaz.ua), Дмитро Запорожець (Gitlab), Дмитро Сергєєв (Depositphotos), Максим Засов, Денис Хачатрян (Game Labs), Андрій Скоропад, Іван Когут (Perfectial), Віталій Гончарук (Augmented Pixels).
- Прорив року – Roosh/Zibra AI, Apostera, Promin Aerospace, Effa, Wantent, V-Art, Noty.ai, Datrics, Zerion, Rocket, Ajax Systems.
- Інноватор в традиційній галузі – Fozzy Group, Нова Пошта, Фармак, ТАС, ДТЕК, МХП, Кернел, Київстар, Альфа-Банк, Vodafone.
- Втрачена можливість року;
Крім того, незабаром буде оголошено старт голосування за претендентів у номінаціях:
- "Бізнес-інфлюенсер";
- "ESG-champion" – обиратимуть компанію, яка найкраще втілює соціальну, екологічну та корпоративну стратегію, а також допомагає вирішувати проблеми суспільства;
- "Гран-прі" – кращого з найкращих визначать гості-експерти: учасники інвестиційного ринку, бізнес-спільнота, урядовці та журналісти.
Проголосувати за кандидатів можна за посиланням до 28 лютого включно. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 15 квітня.Довідка: Mazepa Awards – інвестиційна премія, започаткована генеральним директором компанії Concorde Capital Ігорем Мазепою. Щороку організатори відзначають найкращих діячів, компанії та події в інвестиційній сфері. Переможців обирають експерти та громадськість.