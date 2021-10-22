Волинян запрошують на благодійний ярмарок

У селі Чаруків відбудеться благодійний ярмарок. Це прекрасна нагода відпочити та провести час з родиною та друзями.

Так, гості події зможуть придбати сувеніри, прикраси та смаколики. Усі вторговані кошти спрямують на доброустрій населеного пункту.

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Деталі

Ярмарок у Чарукові – традиційна осіння ініціатива, яка відбувається вже вчетверте. Цього року дійство відбудеться 31 жовтня на Вокзальній вулиці. Відкриття заходу – о 13.00. Протягом дня (16.00 – 21.00) для глядачів виступатимуть виконавці естрадної музики.

Чаруків – українське село, що розташоване у Луцькому районі Волинської області. Населений пункт належить до Городищенської громади. Населення становить 1 163 особи.