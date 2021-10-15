Volvo створює перший у світі автомобіль з нержавіючої сталі

Шведська компанія Volvo розробляє вантажний автомобіль з екологічної сталі. Очікується, що виробництво транспортного засобу розпочнеться наступного року.

Авто призначене здебільшого для гірничодобувних підприємств. Це важлива віха у переході до поновлюваних джерел енергії.

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Як це вдалося

Перша у світі екологічна сталь надійшла компанії Volvo у серпні. Її виготовило шведське підприємство SSAB. Екологічно чиста сталь виготовляється незвичайним шляхом. Так, замість копалин (вугілля та кокс) застосовується водень. Вугільна доменна піч замінена електричною альтернативою, що працює на поновлюваних джерелах енергії.

В результаті отримують екологічний метал з характеристиками, аналогічними до звичайної сталі. Головне, що його виробляють без використання викопного палива.

Чому це важливо

Сьогодні на виробництво традиційної сталі припадає 7 – 8 відсотків глобальних антропогенних викидів вуглецю.

Підприємство SSAB планує запустити масове виробництво невикопної сталі у 2026 році. Водночас Volvo планує вести повністю екологічний бізнес до 2050 року.

Розробка чітко демонструє – "зелений" перехід можливий і приносить результати. Компанії продовжуватимуть співпрацювати з метою розробки продуктів, які задовольняють потреби споживачів, при цьому не впливають на клімат.

Перша у світі вантажівка із "зеленої" сталі: відео