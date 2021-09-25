Volvo відмовиться від натуральної шкіри у своїх авто

Компанія Volvo прагне випускати екологічніші транспортні засоби. Так, автовиробник заявив, що до 2030 року усі випущені машини будуть без шкіри.

Рішення мотивоване бажанням компанії дотримуватися етичних принципів захисту тварин. Крім того, у Volvo переконані – тваринництво має негативний вплив на навколишнє середовище.

Варте уваги Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей

Деталі

Компанія розпочне надавати перевагу рослинній та переробленій сировині. До 2025 року на "зелені" матеріали у салонах припадатиме щонайменше чверть від загальної кількості.

Мета компанія – бути прогресивним автовиробником. А це означає, що приділяти належну увагу необхідно не лише викидами парникових газів, а й іншим сферам сталого розвитку.

Знайти продукти та матеріали, що підтримують добробут тварин, буде непросто, але це не причина уникати цієї важливої проблеми,

– зауважив директор Volvo Cars з глобальної стійкості Стюарт Темплар.

Один з новітніх матеріалів, який використовуватиме виробник, має назву Nordico. Текстиль виготовлений з вторинної сировини: пластикових пляшок, винних корків та біологічних матеріалів, отриманих в лісах Швеції та Фінляндії.

Раніше автоконцерн заявив, що вироблятиме лише електромобілі до 2030 року. "У автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння немає довгострокового майбутнього, – відзначив технічний директор Volvo Cars Хенрік Грін.