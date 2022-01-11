Як читати швидше та більше: 7 порад експерта

Безумовно, є декілька звичок, які об'єднують освічених та успішних людей. Зокрема, це – читання. Якщо ви хочете читати більше та швидше, вам знадобляться декілька ефективних порад.

Своїми думками з цього приводу поділився економіст, письменник та блогер Тайлер Коуен. Його також називають "суперчитачем", якому вдається опановувати сотні книг на рік.

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7 порад від суперчитача

Будьте безжальні

Якщо ви не захоплені конкретною книгою тут і зараз – відкладіть її. На думку Коена, нудного вступу, посереднього дизайну або поганого шрифту достатньо, щоб кинути читати книгу. Ба більше, є безліч дивовижних книг, тож не варто погоджуватися на менше, ніж хороше.

Ідіть уперед і прогортайте

З легкістю пропускайте знайомий вам матеріал. Ви можете проговорювати собі щось на кшталт: "Я знаю це, і це також, і це". Це чудовий спосіб читаєте набагато швидше. А чим більше ви читаєте, тим більше ви дізнаєтесь і тим більше ви можете пропустити.

Читайте, щоб вирішити проблему

"Найкраще читання – це зосереджене читання, коли ви намагаєтеся вирішити якусь проблему", – зауважує економіст. Ви можете знайти відповідь на певне питання, дослідити конкретного автора або задовольнити свою цікавість.

Читайте декілька книг з обраного питання

Якщо вас цікавить певне питання або сфера, оберіть декілька книг на цю тему. Коен переконаний, що це дозволить провести цілісне дослідження та проаналізувати, які елементи починають поєднуватися один з одним.

Читайте художню літературу

Безперечно, низка науково-популярних книг для вивчення конкретної теми – це важливо й цікаво. Однак не нехтуйте художньою літературою, адже вона надає:

розуміння відмінностей в людстві; усвідомлення того, якими складними можуть бути узагальнення; уявлення про те, як різні соціальні елементи поєднуються один з одним; знання про різні історичні епохи.

Крім того, читання художньої літератури може стати приємною розвагою.

Читайте книги на теми, в яких ви нічого не тямите

Коен вважає, що найкраще робити акцент на сфери, в яких ви не володієте достатньою кількістю знань. Так, у кожній галузі можна знайти щонайменше одну прекрасну книгу, яку варто прочитати. "Нічого не знаєте про теніс? Прочитайте мемуари Андре Агассі. Це чудова книжка. Вам не обов'язково знати чи цікавитись тенісом", – стверджує він.

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