Один з ключових факторів, що впливає на ваші досягнення, – це внутрішня мотивація. На що ж звернути увагу, аби досягти всього, що ви запланували?

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Своїми думками поділилася психолог та вчена-біхевіористка Айелет Фішбах, яка спеціалізується на науці про мотивацію. Ось декілька її порад.

Ставте цілі, які вас хвилюють

На першому етапі Фішбах рекомендує поставити собі два питання:

Чи відповідають мої цілі тому, ким я є, і чи є вони ідеальними для людини, якою я сподіваюся стати?

Чи можу я зробити свої цілі більш захоплюючими, зосередившись на тому, чого намагаюся досягти, а не на засобах, які я використовую для їх досягнення?

Якщо у вас є важлива мета, знайдіть спосіб прив'язати до неї винагороду або негайне задоволення. Наприклад, якщо ви прагнете більше тренуватися, спробуйте увімкнути музику, подкасти або аудіокниги, щоб ви отримали задоволення від прослуховування того, що вам подобається, під час тренування.

Атакуйте "середню проблему"

У своїй книзі Фішбах пише: "навіть якщо початок і кінець чітко визначені, середина в процесі досягнення мети може бути довгою та нечіткою". Річ у тім, що люди схильні розслаблятися на півдорозі, адже дії в середині здаються менш важливими.

Саме тому психологиня радить "атакувати середину", встановлюючи підцілі, щоб мінімізувати вашу схильність зрізати кути. Ці підцілі можуть бути щомісячними, щотижневими або навіть щоденними. До прикладу, мета заощаджувати кошти щомісяця здається набагато більш досяжною, ніж щороку.

Практикуйте самоконтроль

Аби досягати поставлених завдань, вам потрібно знати свого ворога. Спершу поставте собі ці два питання:

Які мої головні спокуси?

У яких ситуаціях я, найімовірніше, піддамся цим спокусам?

Потім візьміть на себе зобов'язання протистояти цим спокусам і нагороджуйте себе щоразу, коли ви це робите.

Створіть систему підтримки

Надзвичайно важливо створити систему соціальної підтримки навколо вашої мети. "Присутність інших людей впливає на нашу мотивацію, навіть коли вони фізично не з нами", – говорить Фішбах.

Наприклад, на робочому столі можна поставити фотографію коханої людини. Так, ви відчуватимете, що за вами спостерігають, навіть якщо це не так. Це мотивуватиме вас робити добре і робити більше, а також вплине на співпрацю, чесність та щедрість.