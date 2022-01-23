Як навчитись купувати менше одягу, зберігаючи вишуканий стиль: 9 порад

Надмірне споживання – одна з найбільш актуальних проблем людства. Так, невміння купувати свідомо та раціонально становить величезну загрозу для планети.

Ми підготували для вас декілька порад, які допоможуть формувати стильний гардероб без шкоди для довкілля. Створюйте, шукайте, надихайтеся!

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9 корисних порад

Дотримуйтеся свого фірмового стилю

Не бійтеся купувати речі, які асоціюються саме з вами. Можливо, ви чітко розумієте, які фасони та кольорові рішення вам пасують? Скористайтеся цими знаннями, аби сформувати власний впізнаваний стиль. Це дозволить вам завжди виглядати "на мільйон".

Обирайте те, що вам підходить

Доводилося купувати туфлі, які вам тиснуть, але "це останній розмір з такою знижкою"? Нерідко такі речі накопичуються та не виконують жодної функції, окрім збору пилу. Ідеальними предметами гардеробу є ті, у яких ви почуваєтеся максимально впевнено та комфортно. Усе інше – зайве.

Не купуйте речі на один раз

До прикладу, вас запросили на весілля. Що ви робитимете? Напевно, почнете шукати ідеальну сукню. Однак ймовірність того, що ви коли-небудь ще вдягнете її, складає 1%. Краще мати декілька вишуканих класичних вбрань, які ви зможете "вигуляти" декілька разів, обігруючи аксесуарами, сумочками та взуттям. Головне, щоб одяг був ошатним та якісним.

Позбудьтеся "знижкової залежності"

Перестаньте купувати речі лише тому, що у магазинах шалені знижки. Обирайте лише те, що вам дійсно потрібно. Річ, яку вигідно придбати, однак не доведеться носити, – невдала інвестиція.

Відмовтеся від екстраординарних покупок

Побачили щось ефектне, модне та сміливе? Звісно, немає нічого поганого в експериментах, однак не варто спішити. Подумайте, чи справді вам потрібна ця "новинка". Натомість зверніть увагу на речі, які вам необхідні і ви мрієте про них. Можливо, ви місяцями ходити навколо однієї стильної, актуальної та функціональної сумки, якої вам не вистачає. Сміливо купуйте те, що вас "не відпускає".

Правило заміщення

Цікаве рішення, що дозволить не перевантажувати гардероб. Щоразу, коли ви купуєте нову річ, позбавляйтеся іншої. Зайві речі можна не лише продати, а й пожертвувати на благодійність. Крім того, спробуйте помінятися речами з друзями й запровадити таку традицію. Таким чином, ви матимете відмінний гардероб без шкоди для навколишнього середовища.

Ремонтуйте, а не викидайте

Іноді краще відремонтувати улюблену, але дещо пошкоджену річ, аніж купувати нову. Проведіть ревізію свого гардеробу та зверніться до фахівців, які лагодять взуття, оновлюють сумки та зашивають речі. На реставрацію ви витратите значно менші кошти.

Беріть одяг на прокат

Останніми роками неабиякої популярності одяг в оренду. Це найкращий спосіб, якщо:

ви любите часто змінювати луки;

вам хочеться поекспериментувати зі стилями;

вас запросили на вечірку у стилі "Великого Гетсбі", а тематична сукня вам потрібна лише на один раз.

Навчіться прощатися з непотрібним

Будьте тверезі та свідомі. Якщо ви маєте речі, час яких минув, сміливо прощайтеся з ними. Спробуйте простий та дієвий спосіб: проаналізуйте, скільки разів ви одягаєте певну річ за пів року. Жодного? Не тіште себе ілюзіями, адже з цим давно варто покінчити.