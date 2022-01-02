Як отримати максимальну користь від онлайн-курсів: 4 способи

Останніми роками надпопулярними є онлайн-курси у найрізноманітніших галузях – освіті, бізнесі, технологіях тощо. До прикладу, численні безплатні програми доступні на майданчиках Udemy, Coursera та EDX.

Безумовно, пандемія COVID-19 та перехід на віддалений формат роботи лише закріпили наявну тенденцію. Однак постає питання: як отримати максимальну користь від навчання?

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Дослідниця Енн Трамбор, яка є виконавчим директором з цифрових технологій та відкритої реєстрації в Дарденській школі бізнесу при Університеті Вірджинії, пропонує декілька способів.

4 поради

Окресліть мету

Необхідно чітко розуміти, що ви хочете отримати від обраного курсу. Наприклад, це може бути освоєння нових навичок, отримання додаткових знань, підвищення продуктивності праці, пошук нової роботи або просування вже наявної. Так учень підвищує шанс завершити курс та отримати сертифікат.

Перегляньте відео та перездайте тест знову

Експертка переконана, що оцінки відіграють другорядну роль. Спробувати ще раз – аж ніяк не соромно, адже саме наполегливість є безумовною запорукою кар'єрних переваг у майбутньому. Складний курс може виявитися кориснішим, ніж той, який учень може пройти без особливих зусиль.

Завершити курс

Сьогодні є безліч короткострокових курсів, які тривають лише чотири або п'ять тижнів. Так, вони вимагають менше ніж три годину на тиждень. Учні, які завершили онлайн-курс, з більшою ймовірністю дізнаються про щось нове, покращать роботу, отримають підвищення, нову роботу або почнуть власний бізнес. Крім того, вони можуть отримати цифровий сертифікат або піктограму для розміщення в соціальних мережах, щоб поінформувати потенційних роботодавців про успішне проходження курсу.

Вибір бренду

За результатами опитування, більшість рекрутерів прагнуть наймати учнів із сертифікатами видатних університетів, а не комерційних установ. На щастя, сьогодні чимало відомих університетів і компаній пропонують доступні або безплатні курси. Так, можна вивчати: