Як зменшити споживання солодких напоїв: поради фахівців
Джерело:Центр громадського здоров'я
Загальновідомо, що цукор у великій кількості негативно впливає на здоров'я людини. Експерти розповіли, як зменшити споживання соків, солодких газованих та соковмісних напоїв.
При зловживанні солодкими напоями у людини можуть виникнути численні проблеми зі здоров'ям. До прикладу, це: надлишкова вага, ожиріння, підвищений ризик цукрового діабету 2 типу та хвороби серця.
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Як зменшити споживання солодких напоїв: 5 порад
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Пийте більше води
Завжди виходьте з дому з власною пляшечкою води та пийте її протягом дня. В середньому людині необхідно випивати 1,5 – 2 літри води на день (якщо немає протипоказань). Таким чином ви знижуєте ризик зневоднення та появи зайвої ваги.
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Відкривайте нові смаки
Набридла одноманітність? Додайте до звичайної або газованої води шматочок лимона, апельсина або лайма. Це не лише смачно, а й корисно! Зверніть увагу, не варто вживати воду з кислотою на голодний шлунок.
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Відмовтеся від цукру та вершків
Безперечно, деяким людям складно відмовитися від додавання цукру до чаю або кави. Однак пам'ятайте: звичка утворюється за 21 день! Спершу буде незвично, однак згодом – ви не сприйматимете солодкі гарячі напої від слова зовсім. Відзначимо, вершки можна замінити знежиреним або рослинним молоком.
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Читайте склад напою
Етикетки вам на допомогу. Завжди звертайте увагу на склад продукту, вміст цукру та харчову цінність. Обирайте низькокалорійні напої, у складі яких немає цукру (а також фруктози, сахарози, сиропів, концентратів) та насичених жирів.
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Не купуйте додому
Викресліть кока-колу, лимонади та соки з вашого списку продуктів. Якщо шкідливих напоїв не буде вдома, ви автоматично вживатимете їх рідше. Безперечно, інколи дозволити собі скляночку – не зашкодить.
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