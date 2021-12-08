Як зменшити споживання солодких напоїв: поради фахівців

Загальновідомо, що цукор у великій кількості негативно впливає на здоров'я людини. Експерти розповіли, як зменшити споживання соків, солодких газованих та соковмісних напоїв.

При зловживанні солодкими напоями у людини можуть виникнути численні проблеми зі здоров'ям. До прикладу, це: надлишкова вага, ожиріння, підвищений ризик цукрового діабету 2 типу та хвороби серця.

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Як зменшити споживання солодких напоїв: 5 порад

Пийте більше води

Завжди виходьте з дому з власною пляшечкою води та пийте її протягом дня. В середньому людині необхідно випивати 1,5 – 2 літри води на день (якщо немає протипоказань). Таким чином ви знижуєте ризик зневоднення та появи зайвої ваги.

Відкривайте нові смаки

Набридла одноманітність? Додайте до звичайної або газованої води шматочок лимона, апельсина або лайма. Це не лише смачно, а й корисно! Зверніть увагу, не варто вживати воду з кислотою на голодний шлунок.

Відмовтеся від цукру та вершків

Безперечно, деяким людям складно відмовитися від додавання цукру до чаю або кави. Однак пам'ятайте: звичка утворюється за 21 день! Спершу буде незвично, однак згодом – ви не сприйматимете солодкі гарячі напої від слова зовсім. Відзначимо, вершки можна замінити знежиреним або рослинним молоком.

Читайте склад напою

Етикетки вам на допомогу. Завжди звертайте увагу на склад продукту, вміст цукру та харчову цінність. Обирайте низькокалорійні напої, у складі яких немає цукру (а також фруктози, сахарози, сиропів, концентратів) та насичених жирів.

Не купуйте додому

Викресліть кока-колу, лимонади та соки з вашого списку продуктів. Якщо шкідливих напоїв не буде вдома, ви автоматично вживатимете їх рідше. Безперечно, інколи дозволити собі скляночку – не зашкодить.

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