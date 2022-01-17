У Японії скоротять використання низки пластикових товарів

Уряд Японії скоротить використання пластмасових предметів. Рішення впроваджується у межах кампанії зі зменшення відходів та переробки пластику.

Новий закон набуде чинності 1 квітня 2022 року. Які санкції застосовуватимуть до порушників – не зазначається.

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Які предмети виокремили

Нещодавно Кабінет Міністрів Японії ухвалив конкретні деталі указу. Мовиться про 12 найменувань товарів, зокрема:

пластмасові ложки та трубочки, які використовують у магазинах;

зубні щітки та бритви, що пропонують у готелях;

вішаки для одягу в хімчистках та інше.

Так, нововведення стосується компаній, які щороку використовують понад 5 тонн такої продукції. Очікується, що вони переходитимуть на використання альтернативних матеріалів, нараховуватимуть бонусні бали споживачам, які відмовлятимуться від пластику, або стягуватимуть плату за ці предмети.

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