Про рішення йшлося давно, однак воно сподобалося далеко не усім. Найбільше занепокоєння новий закон викликав у представників пакувальної промисловості.
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Деталі
Відповідно до нової постанови, у супермаркетах забороняється продаж фруктів та овочів у пластику. Підприємцям надають 6 місяців, аби використати наявний запас упаковки. Крім того, повне законодавство не застосовуватиметься до 2026 року, що дозволить фірмам адаптуватися.
Думки розділилися
- Лоран Гранден, голова асоціації з виробництва фруктів та овочів Interfel, вважає, що витрати будуть непереборними для невеликих компаній. Річ у тім, що їм доведеться продовжувати використовувати пластик для експорту, особливо до Великої Британії – основного покупця яблук.
- Pomanjou, що виробляє до 40 000 тонн яблук на рік у долині Луари, вже застосовує картонну упаковку. Однак за інформацією представника компанії Арно де Пюнефа, витрати зросли на 20 – 30%.
- Група супермаркетів Casino заявила, що тепер продаватиме помідори в картонній упаковці та надаватиме покупцям паперові чи целюлозні пакети.
- Представник асоціації виробників Elipso заявив, що деяким фірмам доведеться припинити свою діяльність, хоча вони вже кілька років працюють над альтернативами пластику та тестують перероблений пластик.
- Elipso та Polyvia, що об'єднує 3500 фірм у галузі пакування, звернулися до Державної ради Франції. На їх думку, рішення є "перекручуванням європейських ринків", адже заборона поширюється виключно на Францію.
- Арман Шейн, директор промислових ринків пакувальної компанії DS Smith, зауважує, що постанова має низку переваг, особливо для виробників картону. "Підраховано, що в Європі з 8 мільйонів тонн пластику, який виробляється для одноразового пакування щороку, вже можна видалити 1,5 мільйона тонн. Це близько 70 мільярдів одиниць одноразового пластикового пакування або близько 7,9 мільярда доларів прибутку для виробників картону", – зазначив він.