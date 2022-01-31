Японські школярі створили пристрій, який розрізає піцу на однакові шматочки

Напевно, усі люблять затишні посиденьки з друзями за піцою та фільмом, або ж тортиком та ароматною кавою. Однак розрізати страву на однаково рівні шматочки – непросте завдання.

Японські школярі запропонували спосіб вирішення цієї проблеми. Так, вони розробили спеціальний пристрій, який може зробити усе за вас.

Цікаво "Жодної сльозинки": у британських магазинах з'явилася унікальна цибуля

Про пристрій

Унікальний винахід здатен розрізати будь-яку круглу страву на обрану вами кількість шматочків. Для цього він застосовує лазерні промені, аби точно визначити кути, під якими треба розрізати продукт. Ба більше, пристрій є досить гігієнічним, адже під час процесу взагалі не потрібно торкатися їжі.

Автор ідеї – 16-річний студент Ватару Онода. Одного разу його мама намагалася розрізати святковий торт для семи членів сім'ї. Проте залишився один додатковий шматок, який довелося розіграти на "камінь, ножиці, папір" між дітьми.

Хлопець працював у партнерстві з двома друзями: однокласником Рінто Кімуру та студентом коледжу Міцумі Зайзеном. Вони використали власні креслення та комп'ютерну програму для розрахунку точних кутів. Команда винахідників представила свою розробку на 80-й виставці винаходів Куфу. Крім того, вони отримали нагороду губернатора Оіта.

Наразі невідомо, чи надійде пристрій у продаж. Але, можливо, у найближчому майбутньому кожен охочий зможе скористатися його перевагами на своїй вечірці.