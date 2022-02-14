У Забужжі збиратимуть пластикові кришечки на благодійність

Мешканці Забужжі долучилися до акції зі збору пластику "Кришечки збери – Дитині Допоможи". Так, у селищі встановили спеціальний екоконтейнер.

"Зелена" інсталяція має назву "Серце ДоброТИ". Символічно, що її встановили напередодні Дня святого Валентина, адже цього дні заведено дарувати одне одному любов й турботу.

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Що відомо

Ініціативу зможуть підтримати усі небайдужі члени громади селища Забужжя Сокальської ОТГ. Екоспоруду встановили поблизу церкви за згодою адміністратора храму Святого Архистратига Михаїла о. Йосипа Скоробогатого. Реалізувати проєкт вдалося за участю Ігоря Островського, а також куратора Олександра Гоя та координаторки Ярини Чичкевич. Примітно, що кошти на придбання контейнера надали благодійники, які побажали не розкривати свої особи.

Головна мета – сприяти зменшенню пластикових відходів, водночас підтримуючи нужденних. Так, кришечки спрямовуватимуть на переробку, а вилучені кошти на благочинність. Такий проєкт слугує черговим доказом того, що людська доброта ладна творити великі справи.