Жінка з невиліковним раком стала натхненням для інших, зайнявшись благодійністю

У Великій Британії 47-річна Єва Лаудер дізналася про невиліковну стадію раку сечового міхура. Зрозумівши, що зі своєю хворобою їй не впоратись, жінка не опустила руки, а почала допомагати іншим хворим.

Жінка зібрала близько 20 тисяч фунтів стерлінгів для організації Cancer Research UK, яка займається вивченням раку. У перерахунку це понад 700 тисяч гривень.

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Смертельно хвора благодійниця

Про свою важку хворобу Єва Лаудер дізналася під час святкування дня народження її дочки. Та лікарі поставили страшний діагноз не одразу – спершу вважали, що в жінки може бути рак яєчників.

Через шок Єва довгий час вважала, що "все довкола не має жодного сенсу". Та згодом зайнялась збором коштів та отримувала листи підтримки навіть з Канади й Австралія.

Про агресивну форму раку сечового міхура, яка вже не піддається лікування, стало відомо лише згодом. Втім, жінка не опустила рук і після випадкової зустрічі з іншим пацієнтом зайнялась благодійністю.

Наразі Єва Лаудер профінансувала понад 100 пакетів допомоги пацієнтам з раком. Вона проводила розіграші та вечори лото, а також готується прийняти благодійний бал у листопаді.

Єва стала натхненницею

Єва Лаудер проходила дві милі на день, допомагаючи Cancer Research UK. Коли це повідомлення поширилося серед її спільноти, сотні людей також підписалися на виклик, допомігши зібрати понад 13 тисяч фунтів стерлінгів.

Вона просто надихнула нас усіх,

– сказала її сестра-близнючка Тріша Ченовет.