Змушує задуматися: у Дніпрі з'явився артоб'єкт, що має благодійну місію

У Дніпрі з'явився унікальний мурал, присвячений дітям-сиротам. Невеликий малюнок спонукає до серйозних роздумів.

Картина уособлює сімейні цінності. Ініціативу реалізували у межах соціального проєкту для дитячого благодійного фонду "Мама плюс Я".

Цікаво З добром у серці: як українці підтримували благодійну акцію "Долонька щастя" від МакДональдз

Автор роботи – художник Олексій Бутенко, який займається мистецтвом впродовж тривалого часу. Однак участь в подібному соціальному проєкті для хлопця є новим досвідом.

Чому це важливо

Мурал покликаний привернути увагу суспільства до проблеми сирітства в нашій країні. Безперечно, саме повна сім'я дає дитині можливість отримати необхідні знання про світ, відчути власну значущість та розкрити свої таланти.

У центрі історії – діти, які уособлюють суспільство. Картина вийшла надзвичайно глибокою. Вона розподілена на дві частини: права розповідає про те, як складається життя дітей з батьками, а ліва – без них.

Крім того, всередині малюнка розташований спеціальний QR-код. Так, кожен охочий може перейти за посиланням та підтримати благодійний проєкт.