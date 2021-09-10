150 мільйонів доларів: фонд Джеффа Безоса пожертвує кошти кліматичним групам

Благодійний фонд мільярдера Джеффа Безоса Bezos Earth Fund пожертвує 150 мільйонів доларів екологічним групам. Кошти отримають організації, які підтримують ініціативу адміністрації президента Джо Байдена Justice40.

Ймовірно, рішення фонду є реакцією на нищівну критику, якої Безос зазнав з боку активістів. На їх думку, його фонд недостатньо підтримував групи населення, які страждають від зміни клімату.

Не пропустіть До сліз: призерка Олімпіади з Польщі продала медаль, щоб допомогти хворому хлопчику

Що про це відомо

Торік Bezos Earth Fund спрямував на потреби екологічних організацій 791 мільйон доларів. Кошти отримали потужні організації – World Wildlife Fund та Environmental Defense Fund.

У цьому випадку фінансування отримають групи, які захищають національні меншини та жителів районів з низьким доходом. Річ у тім, що саме вони найчастіше стикаються з наслідками кліматичних змін та забруднень викопним паливом.

Як розподілять фінансування

Загальна сума грантів, про які оголосив фонд, становить 203,7 мільйона доларів: