Amazon запустила інструмент, який дозволить компаніям відстежувати свій вуглецевий слід

Amazon анонсувала запуск інструмента, який допоможе компаніям звітувати про свої ініціативи у галузі сталого розвитку. Рішення отримало назву AWS Customer Carbon Footprint Tool.

Це платформа, що дозволить користувачам Amazon Web Services розраховувати викиди вуглецю своєї компанії. Також відкривається можливість прогнозувати, як ці показники змінюватимуться з часом. Аналогічні інформаційні панелі для своїх хмарних клієнтів вже представили Google та Microsoft.

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Раніше Amazon заявила, що до 2025 року планує повністю перейти на відновлювальні джерела енергії.

Інструмент враховуватиме відсоток використання енергії з відновлюваних джерел. Розрахунки будуть змінюватися у міру появи різних ініціатив Amazon у галузі зеленої енергії. Компанія інвестувала у 18 нових проєктів, які стосуються відновлюваних джерел енергії. Вони базуються у США та Європі.

Відзначимо, 2019 року Amazon стала співзасновником The Climate Pledge ("Кліматичне зобов'язання"). У межах обіцянки компанії прагнуть досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Це на 10 років раніше, ніж погоджено в Паризькій угоді. Зобов'язання підписали понад 200 великих корпорацій, зокрема IBM, Microsoft, HP, Snap, Salesforce, PepsiCo, Unilever, Verizon та Visa.