Американці почали перетворювати пластик на будівельний матеріал

Американський стартап ByFusion запропонував спосіб переробки пластику на величезні блоки. Отриманий матеріал можна використовувати у будівництві.

У США щороку продукують близько 42 мільйонів тонн пластику. З них лише 9% переробляються, і причин цьому декілька. Перш за все, інфраструктура переробки не може впоратися з виробництвом пластику в країні. Крім цього, деякі пластмаси не придатні до переробки.

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Як це відбувається

Стартап розробив та запатентував спеціальний апарат Blocker. Рішення полягає у поєднанні пари та стиску. Це дозволяє працювати з усіма видами пластмас, навіть тими, які не підлягають вторинній переробці. "В результаті отримують будівельні блоки ByBlocks, з яких можна побудувати будь-що – від парканів до автобусних зупинок. Процес не утворює жодних відходів: необхідно 10 кілограмів пластику, щоб створити 10-кілограмовий блок.

Будівля з ByBlocks / Фото ByFusion

Один "блокувальник" може переробляти 450 тонн пластику на рік, а станом на сьогодні вже перероблено 103 тонни пластику. Наразі фахівці розробляють 12 блокаторів, і на цьому не зупиняються. У довгостроковій перспективі машини планують встановити у кожному місті країні. Компанія прагне переробити 100 мільйонів тонн пластику до 2030 року – це близько чверті річного виробництва пластику у США.