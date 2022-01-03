У відомстві пояснюють, що таке рішення продиктоване запитом самої молоді. Річ у тім, що галузь потребує кваліфікованих фахівців, відтак "молодіжний працівник" – професія, що буде актуальна у найближчі десятиліття.

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Сьогодні стрімко розвивається молодіжна політика, тож відповідні фахівці є вкрай необхідними. Представники новітньої професії братимуть участь у роботі молодіжних центрів, просторів, громад.

Наступний крок – розробка професійного стандарту нової професії. Це слугуватиме інструментом для систематизації вимог до:

знань;

вмінь;

навичок;

підготовки кадрів;

підвищення кваліфікації;

професійного розвитку фахівців.

Можливо, ви відчуваєте, що перебуваєте не на своєму місці та прагнете змінити професію? Тоді вам стануть у пригоді декілька порад, що допоможуть обрати вірний шлях у 2022 році та побороти страх браку досвіду. Вірте в себе, ставте нові цілі та впевнено крокуйте до своєї мети!