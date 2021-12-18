Австралійці випустили музичний альбом, що складається зі співу рідкісних птахів

В Австралії випустили музичний альбом, який складається зі співу видів птахів, що зникають. Songs of Disappearance потрапив до п'ятірки лідерів австралійського хіт-параду Asia, перегнавши Abba, The Weeknd та Мераю Кері.

Альбом представила екоорганізація Birdlife Australia. До нього увійшов щебет 53 видів рідкісних австралійських птахів. Усі забрані кошти спрямують на природоохоронні проєкти.

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Чому це важливо

За оцінкою BirdLife Australia, кількість птахів, які перебувають під загрозою зникнення, збільшилася на цілих 25%. Згідно з дослідженням Університету Чарльза Дарвіна, у зоні ризику кожен шостий австралійський птах – 216 із 1299 видів. Одна з основних причин – зміна клімату.

Ці птахи можуть не вижити, якщо ми не об'єднаємося, щоб захистити їх,

– сказав генеральний директор BirdLife Australia Пол Салліван.

В альбомі використали архівні записи звукооператора Девіда Стюарта. Він збирав рідко чутні звуки дикої природи Австралії впродовж 30 років.

Унікальний альбом Songs of Disappearance: дивіться відео