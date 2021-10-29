Бігос, ньокі та панкейки: у ліцеї на Волині тестували нове шкільне меню
Джерело:Суспільне
У ковельському ліцеї №10 школярі тестували оновлене шкільне меню. Дітям готували класичні страви за рецептами шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Окремі страви кухарі навчального закладу готували вперше. Про це розповіла кухарка ліцею Любов Харчук.
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Тестування страв
Упродовж експериментального тижня в їдальні ліцею дітям готували класичні страви. Серед них:
- пасту болоньєзе,
- фрикадельки з буряком,
- рис із рибними котлетами,
- курку з паприкою,
- шпундру,
- бігос з гречкою,
- картопляні ньокі,
- панкейки,
- курячі палички,
- супи.
Після сніданку ліцеїсти початкової школи голосували за вподобані страви смайлами. Ліцеїсти-старшокласники робили це через google-форму,
– розповіла керівниця ліцею Олена Жигаревич.
У такий спосіб визначали, яку страву в майбутньому включати в шкільне меню, бо її вподобали діти, а що готувати не варто, бо школярі не віддали йому перевагу.
Зі слів Олени Жигаревич, найбільше учням смакувала запечена скибками картопля з паприкою та куркою, а найменше – шпундра.
Приготування страв нового шкільного меню / Фото Суспільне
Нове шкільне меню
- Оновлене харчування впровадять в усіх навчальних закладах з 1 січня 2022 року. Передовсім воно передбачає повне оновлення переліку страв для дітей.
- Крім того, У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грамів на день до 25 грамів. Добовий обсяг солі становитиме не більше як 5 грамів.