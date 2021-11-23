Бігова стежка у формі карти України потрапила в Книгу рекордів

Бігова стежка "Лісова Україна" з Житомирщини потрапила до Книги рекордів України в категорії "Розміри". Вона стала найбільшою лісовою стежкою у формі карти України.

"Лісова Україна" повторює форму держави на карті, зменшену в масштабі у 500 разів. Про рекорд ініціатор проєкту Юрій Милованов розповів у своєму фейсбуці.

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"Лісова Україна"

Учасники бігового клубу Top Runners Zhytomyr створили 10-кілометрову стежку до Дня Незалежності України у 2020 році.

Найбільшу лісову стежку у формі карти України проклали на території державного підприємства "Зарічанське лісове господарство",

– написав Юрій Милованов.



Бігова стежка "Лісова Україна" / Фото Юрій Милованов

Ініціатори протягом 2 місяців вони працювали над цим проєктом великою командою, за сприяння місцевих лісників.

Нині кожен охочий може проїхатися на велосипеді, пробігтися або пройтись цією стежкою.



Національний рекорд "Лісової України" / Фото Юрій Милованов