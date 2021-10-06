Більшість працівників готові звільнитись, щоб не повертатись з "дистанційки": опитування

За півтора року в багатьох робота у віддаленому режимі переросла з чогось надзвичайного в цілком буденне. Такий стиль життя став настільки буденним, що багато працівників радше готові звільнитись з роботи, ніж повернутися в офіс.

Серед причин того, щоб не повертатися в офіс, більшість працівників називають страх захворіти на роботі, а також дискомфорт через добирання до місця роботи.

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Працівники не хочуть повертатись:

Щоб дізнатися настрій людей перед можливим поверненням до більш традиційного способу праці, компанія опитала понад 2 100 працівників, які протягом останні півтора року працювали у віддаленому режимі. Результати виявились доволі однозначними:

65% опитаних – хотіли б продовжити роботу дистанційно;

58% – готові звільнитися, якщо доведеться повертатися в офіс;

33% – надають перевагу "змішаному" формату роботи;

31% – не впевнені, чи готові звільнитися, щоб не повертатись в офіс;

11% – кажуть, що формат роботи не має особливого значення;

лише 2% – хочуть повернутися в офіс.

Страхи тих, хто не хоче повертатися в офіс:

49% опитаних – бояться захворіти на роботі;

46% – бояться, що повернення в офіс означає меншу гнучкість;

43% – бояться, що не вдасться поєднувати роботу й особисте життя;

34% – лякаються офісних політики та розваг;

27% – насторожені можливою зміною розпорядку дня;

26% – не хочуть перебувати далеко від сім'ї чи домашніх тварин;

15% – бояться, що робота не дозволить доглядати за дітьми.

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Водночас більшість опитаних зазначили, що основною перевагою роботи у віддаленому режимі є те, що на роботу більше не потрібно добиратися. На другому місці серед переваг – економія грошей.