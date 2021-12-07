Близько 85% українців вважають діяльність людини причиною зміни клімату

"Українська кліматична мережа" провела опитування щодо питань зміни клімату. За результатами дослідження, одразу 85% українців вважають причиною таких змін діяльність людини.

Опитування показало, що 49% українців обізнані про шкоду для клімату від розорення земель та зменшення площі лісів, але лише 12% усвідомлюють вплив сектору тваринництва.

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Людина – причина зміни клімату

Основною причиною зміни клімату більшість (85%) українців назвали діяльність людини. При цьому, на думку 58% респондентів, найбільше до цього приклалася промисловість.

58% респондентів, особливо у південних та центральних областях країни, зазначають, що через зміну клімату вони найбільше відчувають на собі спеку, задуху, посуху, тоді як для жителів західних областей ці зміни не такі актуальні.

Крім того, 73% українців вважають, що сільське господарство найбільше страждає від кліматичних змін.

У дослідженні також мовиться, що "більша частина опитаних" зазначила: саме зміна клімату найбільше впливає на їхній бюджет та матеріальне становище через збільшення витрат на комунальні послуги.

Також цікаво, що 44% українців почали помічати наслідки зміни клімату за останні три – п'ять років, 22% – за останні 10 – 15 років. Лише 3% опитаних не помічають зміни клімату взагалі.

в опитуванні взяли участь 3 765 респондентів. Опитування проводилося протягом серпня–жовтня 2020 року та охопило всю територію України, зокрема АР Крим, Луганську й Донецьку області.Бесіди з респондентами проводилися в місті Києві, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Рівненській областях.