Відвідини відбулися наприкінці минулого тижня – у суботу, 19 лютого. До слова, саме минулого тижня, 15 лютого, відзначали всесвітній день онкохворої дитини.

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Візит Олександра Усика

Діти отримали чудові подарунки від боксера зокрема приміряли боксерські рукавички з його автографом. Також Олександр розписувався малечі просто на футболках і відповідав на їхні запитання.

Маленькі пацієнти лікарні були у захваті від зустрічі з одним з найкращих боксерів сучасності. Зустріч подарувала чудові емоції і спортсмену, і дітям, які ведуть боротьбу з хворобою,

– розповіли у ФБУ.

Візит Усика до "Охматдиту": дивіться відео