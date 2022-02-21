Відвідини відбулися наприкінці минулого тижня – у суботу, 19 лютого. До слова, саме минулого тижня, 15 лютого, відзначали всесвітній день онкохворої дитини.
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Візит Олександра Усика
Діти отримали чудові подарунки від боксера зокрема приміряли боксерські рукавички з його автографом. Також Олександр розписувався малечі просто на футболках і відповідав на їхні запитання.
Маленькі пацієнти лікарні були у захваті від зустрічі з одним з найкращих боксерів сучасності. Зустріч подарувала чудові емоції і спортсмену, і дітям, які ведуть боротьбу з хворобою,
– розповіли у ФБУ.
Візит Усика до "Охматдиту": дивіться відео
Що відомо про "Охматдит"?
Це унікальна медична установа в Києві для надання екстреної та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з усіх регіонів України.
Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування понад 18 тисяч дітей та ще близько 28 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.