Бореться з токсинами: яку ягоду варто терміново додати до свого раціону

Безперечно, щоб отримувати необхідну кількість поживних речовин, потрібно дотримуватися збалансованого харчування. Крім цього, можна звернути увагу на певні продукти, які стануть приємним "бонусом" для вашого здоров'я.

Так, експерти радять додати до свого раціону ягоди макі. Вони допомагають у боротьбі з токсинами та запобігають хворобам.

Варте уваги Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's

Чим особливі

За даними The Nutrition Twins, ягоди макі мають високий вміст антоціанів, зокрема флавоноїдів, елагової кислоти та дельфінідину, які містяться в інших поживних речовинах, таких як чорниця, вишня, гранати та червоне вино. Ба більше, вони можуть ефективніше запобігати окислювальному стресу та пошкодженню клітин, у порівнянні з полуницею, чорницею та ожиною.

Основні корисні властивості ягід макі