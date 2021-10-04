Браслет з рубінами та діамантами, що належав Волліс Сімпсон, виставлять на аукціон

Неповторний браслет герцогині Віндзорської буде проданий на аукціоні Сhristie's. Ювелірна прикраса від Cartier прикрашена рубінами та діамантами. Вилучені кошти підуть на благодійність.

Аукціон пройде 9 листопада у Женеві (Швейцарія). Очікується, що ювелірнй виріб піде з молотка за понад 2 мільйони доларів.

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Історія бреслета

Щирістю почуттів та міцністю шлюбу цієї пари захоплювався увесь світ. Їх союз – красномовний доказ того, що світом править кохання. Колишній король Едуард VIII зрікся британського престолу у 1936 році, щоб одружитися на Сімпсон – двічі розлученій американці. Пара одружилася 3 червні 1937 року у Франції, де й оселилася.

Едвард VIII та Волліс Сімпсон / Фото Getty

Чоловік постійно тішив кохану дорогоцінними ювелірними прикрасами. Так, на першу річницю весілля Едвард подарував Волліс неповторний браслет з рубінами та діамантами у стилі ар-деко. Герцог майже завжди прикрашав свої подарунки гравіюванням, тож на цьому браслеті викарбувано напис: "До нашої першої річниці третього червня".

Унікальний браслет герцогині Віндзерської / Фото UPI

Браслет виконаний з платини. Рубіни важать близько 36 каратів, а діаманти – 23 карата. Крім того, браслет прикрашають 30 багетів вагою близько 2,62 карата.

Браслет виставляється на аукціон вперше після знаменитого Sotheby's. Через рік після смерті Волліс Сімпсон (1986 рік) у Женеві відбувся аукціон, в межах якого колекцію герцогині з 311 ювелірних виробів продали за 50,3 мільйона доларів. Ця сума майже в сім разів перевищила їх оціночну вартість. Усі виручені кошти спрямували на дослідження раку та СНІДу в Інститут Пастера в Парижі.