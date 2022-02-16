Британському McDonald's довелося вивести страву з меню через надзвичайний ажіотаж

Компанія McDonald's вирішила потішити своїх британських клієнтів, тимчасово додавши в меню Чікен Біг Мак. Втім, вже за тиждень довелося знову забрати його з меню, адже ажіотаж довкола страви був настільки великим, що до цього не був готовим ніхто.

Бургер з обмеженим тиражем представили лише 2 лютого. Втім, у продажу пробув лише тиждень. У McDonald's обіцяють, що вже невдовзі він знову повернеться, аби насолодитися смаком зміг кожен охочий.

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Надзвичайний попит клієнтів

McDonald's ввів у меню Чікен Біг Мак лише тимчасово. Очікували, що обмеженої серії вистачить на 6 тижнів, та на практиці його розкупили в рази швидше.

Що ж, це занадто швидко. Ваша любов до обмеженої серії Чікен Біг Мак не знала меж, тож він розпроданий практично скрізь. Дякуємо, що полюбили його навіть більше, ніж ми думали. Невдовзі він повернеться,

– запевнили в компанії.

Клієнти в соціальних мережах запевняють, що це одна з найсмачніших страв, що їм доводилося їсти в житті. Тож McDonald's закликають ввести Чікен Біг Мак у меню на постійній основі.